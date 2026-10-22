Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге

Девять представителей Азербайджана примут участие в международном турнире по настольному теннису Riga City Youth Cup 2026, который состоится в столице Латвии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, спортсмены выступят под руководством главного тренера женской сборной Фархада Исмайылова, главного тренера молодежной юношеской команды Рамиля Джафарова и тренера Руфат Алиевой.

В соревнованиях среди юношей Азербайджан представят Эльшан Гусейнов, Угур Назарли, Тунар Багиров и Руслан Керимов.

В женском турнире выступят Нигяр Махмудова, Ягмур Мамедли, Арзу Асланова, Хадиджа Бабазаде и Шабнам Мансурова.

Отметим, что традиционный международный турнир Riga City Youth Cup 2026 стартует 23 октября и завершится 25 октября.