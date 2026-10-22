Флорентино Перес пропустит Эль-Класико

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не посетит предстоящее Эль-Класико против "Барселоны", которое состоится 25 октября. Кроме того, традиционный обед руководителей двух клубов перед матчем также не состоится.

Как передает Day.Az со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo, причиной стали сохраняющиеся разногласия между руководством клубов на фоне дела Негрейры.

Отношения между двумя грандами испанского футбола обострились в 2023 году, когда "Реал" присоединился к судебному разбирательству в качестве стороны обвинения. С тех пор взаимодействие между клубами заметно осложнилось.

Таким образом, Перес пропустит выездное Эль-Класико третий сезон подряд. Отмена традиционного обеда руководителей также свидетельствует о сохраняющейся напряженности между сторонами.

Напомним, дело Негрейры связано с расследованием платежей "Барселоны" компаниям бывшего вице-президента Технического комитета арбитров Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Каталонский клуб отрицает, что эти выплаты были направлены на влияние на судейские решения.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 25 октября на стадионе "Спотифай Камп Ноу".