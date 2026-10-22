"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча"

Мадридский "Реал" планирует направить представительную делегацию на церемонию вручения "Золотого мяча", изменив свою позицию после двух лет отсутствия на мероприятии.

Как передает Day.Az со ссылкой на L'Équipe, несколько игроков испанского клуба посетят торжественную церемонию. Среди претендентов на главную индивидуальную награду от "Реала" называются Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Марк Кукурелья.

В 2024 году мадридцы в последний момент отказались от участия в церемонии после того, как стало известно, что "Золотой мяч" достанется Родри, а не Винисиусу. Год спустя клуб вновь практически проигнорировал мероприятие. Единственной представительницей "Реала" тогда стала футболистка Каролин Уир.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится в понедельник, 26 октября, на следующий день после матча "Эль-Класико".