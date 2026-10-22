Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане

На сегодняшнем заседании Бюро Совета ФИФА были официально объявлены даты проведения чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, который совместно примут Азербайджан и Узбекистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в АФФА сообщили, что Чемпионат мира ФИФА U-20 пройдет с 17 сентября по 9 октября 2027 года.

В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Отметим, что официальный бренд чемпионата мира был представлен 16 октября. Слоган соревнований - "Эта игра - для тебя" (Bu oyun sənlikdir) - призывает новое поколение звезд футбола вписать свои имена в историю.

Официальный бренд турнира был продемонстрирован с помощью специальной проекции на таких символических объектах Баку, как Девичья башня и Бакинский олимпийский стадион.

Болельщики, желающие наблюдать за матчами чемпионата мира со стадионов, могут зарегистрироваться на официальном сайте ФИФА для получения информации о продаже билетов.