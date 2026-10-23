Арсен Венгер в Баку

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прибыл в Баку для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА U15. Французский специалист, занимающий должность руководителя департамента глобального развития футбола ФИФА, сыграл важную роль в создании нового турнира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 22 октября бывший арбитр ФИФА, международный судейский инспектор УЕФА Асим Худиев встретил Венгера перед вылетом из Стамбула в Баку и сфотографировался с ним на память.

76-летний французский специалист возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год, став одной из самых знаковых фигур в истории английского футбола. После завершения тренерской карьеры на клубном уровне Венгер сосредоточился на развитии футбола в структуре ФИФА.

В частности, он принимал непосредственное участие в разработке концепции чемпионата мира и фестиваля U15, который впервые проводится в Баку. Турнир призван предоставить юным футболистам из разных стран возможность получить международный соревновательный опыт.

Отметим, что матчи чемпионата мира и фестиваля ФИФА U15 стартуют 24 октября и завершатся 30 октября.

Сборная Азербайджана проведет свою первую встречу 24 октября против Восточного Тимора. Игра состоится в Baku Crystal Hall и начнется в 19:30 по бакинскому времени.