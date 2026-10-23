Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC
Азербайджанский боец смешан ных единоборств (ММА) Асаф Чопуров успешно прошел официальное взвешивание перед турниром UFC 333, который состоится 24 октября в столице ОАЭ Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Чопуров и его соперник, австралиец Колби Тикнесс, оказались среди последних участников церемонии взвешивания. Оба бойца уложились в установленный лимит легчайшей весовой категории (61,2 кг).
24-летний Чопуров готовится к дебюту в UFC. На профессиональном уровне он провел 11 поединков и во всех одержал победы.
Его 27-летний соперник Тикнесс имеет в своем активе девять побед при одном поражении.
Турнир UFC 333 пройдет на "Этихад Арене" в Абу-Даби. В главном поединке вечера Александр Волкановски и Мовсар Евлоев сразятся за чемпионский пояс в полулегком весе.
Еще один титульный бой состоится между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре