Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC

Азербайджанский боец смешан ных единоборств (ММА) Асаф Чопуров успешно прошел официальное взвешивание перед турниром UFC 333, который состоится 24 октября в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Чопуров и его соперник, австралиец Колби Тикнесс, оказались среди последних участников церемонии взвешивания. Оба бойца уложились в установленный лимит легчайшей весовой категории (61,2 кг).

24-летний Чопуров готовится к дебюту в UFC. На профессиональном уровне он провел 11 поединков и во всех одержал победы.

Его 27-летний соперник Тикнесс имеет в своем активе девять побед при одном поражении.

Турнир UFC 333 пройдет на "Этихад Арене" в Абу-Даби. В главном поединке вечера Александр Волкановски и Мовсар Евлоев сразятся за чемпионский пояс в полулегком весе.

Еще один титульный бой состоится между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.