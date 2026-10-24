https://news.day.az/sport/1869238.html Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов стал серебряным призером международного турнира Qatar Open, прошедшего в столице Катара Дохе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель национальной сборной выступил в весовой категории до 63 кг и завершил соревнования на втором месте.
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре
Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов стал серебряным призером международного турнира Qatar Open, прошедшего в столице Катара Дохе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель национальной сборной выступил в весовой категории до 63 кг и завершил соревнования на втором месте.
Отметим, что шестой по счету международный турнир Qatar Open проходил с 19 по 21 октября.
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