Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов стал серебряным призером международного турнира Qatar Open, прошедшего в столице Катара Дохе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель национальной сборной выступил в весовой категории до 63 кг и завершил соревнования на втором месте.

Отметим, что шестой по счету международный турнир Qatar Open проходил с 19 по 21 октября.