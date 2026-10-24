Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился публикацией по случаю открытия чемпионата мира и фестиваля U-15, проходящих в Баку.

Как передает Day.Az, он выразил удовлетворение встречей с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым:

"В день открытия впервые организованных в Баку чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15 я был рад встретиться с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым.

Выражаю искреннюю благодарность вице-премьеру и Азербайджанскому государству за тесное сотрудничество и поддержку в проведении этого важного юношеского турнира.

Это мероприятие создаёт прекрасную возможность для развития молодых талантов и демонстрации ими своих способностей. В то же время оно ещё раз подтверждает, что футбол предназначен для всех и существует во всём мире. Желаю всем футболистам, тренерам и болельщикам незабываемых впечатлений".