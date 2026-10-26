Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане

Два представителя Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Астане (Казахстан). Вслед за Хасратом Джафаровым путевку в четверку сильнейших завоевал Нихат Мамедли.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 63 кг Мамедли в четвертьфинале одержал досрочную победу над представителем Катара Арефом Мохаммади с явным преимуществом - 10:1.

Ранее в полуфинал пробился Хасрат Джафаров (67 кг), победивший южнокорейского борца Хандже Чанга со счетом 6:1.

Таким образом, оба азербайджанских спортсмена продолжают борьбу за выход в финал мирового первенства.