Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане?

Церемония вручения одной из самых престижных футбольных наград - "Золотого мяча" - ежегодно приковывает внимание всего мирового сообщества. Азербайджанские болельщики также следят за главными событиями в мире спорта и с нетерпением ждут предстоящей церемонии.

Как передает Day.Az, в связи с этим İdman.biz связался с азербайджанскими телеканалами, которые потенциально могли бы показать 70-ю церемонию вручения награды: CBC Sport, İctimai TV и İdman.TV.

Как выяснил İdman.Biz, ни один из этих телеканалов не планирует транслировать одно из главных событий мирового футбола. Согласно сайту УЕФА, официальным дистрибьютором прав на показ церемонии в Азербайджане является Quest Media. Однако, судя по всему, ни один из местных телеканалов не приобрел права на трансляцию. Таким образом, официально посмотреть церемонию по телевидению в Азербайджане не получится.

Напомним, что 70-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится в лондонском театре London Palladium. Начало запланировано на 20:00 по Гринвичу, что соответствует 00:00 27 октября по бакинскому времени.