Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Вечером 30 октября в Baku Crystal Hall прозвучал финальный свисток. Сборная Испании обыграла Чехию со счетом 3:0 и стала первым в истории чемпионом мира по футболу среди юношей до 15 лет. Матч обслуживал азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев, а награды победителям вручили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент ФИФА Джанни Инфантино.

В течение десяти дней Баку принимал юных футболистов из 189 стран. Для ФИФА это был первый турнир подобного формата, и выбор азербайджанской столицы в качестве площадки стал очередным свидетельством высокого доверия к стране со стороны крупнейших спортивных организаций мира.

Проведение такого соревнования в Баку закономерно. За последние годы Азербайджан прошел большой путь в развитии спортивной инфраструктуры и организации международных мероприятий. Сегодня столица страны регулярно принимает соревнования мирового уровня, привлекает ведущие спортивные федерации и становится местом проведения событий, за которыми следят миллионы болельщиков.

История этого успеха началась задолго до нынешнего чемпионата. В 2015 году Азербайджан принял первые в истории Европейские игры. Это был масштабный экзамен для страны: необходимо было обеспечить работу спортивных объектов, транспортной системы, гостиниц, служб безопасности и многочисленных организационных структур. Баку успешно справился с этой задачей, продемонстрировав способность проводить соревнования с участием тысяч спортсменов из десятков государств.

Европейские игры стали важной отправной точкой для дальнейшего укрепления международной спортивной репутации Азербайджана. Уже в 2016 году на улицах Баку состоялся первый Гран-при Европы Формулы-1, а с 2017-го город ежегодно принимает Гран-при Азербайджана. Узкие повороты вдоль стен Старого города и длинная прямая на фоне Каспийского моря сделали городскую трассу одной из самых узнаваемых в календаре чемпионата.

В том же 2017 году Баку принял Игры исламской солидарности, объединившие более пятидесяти национальных сборных. Еще одним серьезным достижением стало проведение в 2019 году финала Лиги Европы УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе. Позднее город вошел в число площадок чемпионата Европы по футболу 2020 года, матчи которого состоялись в 2021-м из-за пандемии. Баку принял четыре встречи группового этапа и четвертьфинал турнира.

Каждое из этих событий укрепляло позиции Азербайджана в международном спортивном сообществе. Страна на практике доказывала, что способна обеспечивать проведение соревнований самого высокого уровня, создавать необходимые условия для спортсменов и болельщиков и соответствовать требованиям ведущих международных организаций.

Особое место в этой истории занимает UFC. В июне 2025 года крупнейшая организация смешанных единоборств впервые провела турнир в Азербайджане. Событие собрало более 14 тысяч зрителей. Уже в июне 2026 года Баку вновь принял турнир UFC, на который приехали болельщики из 67 стран. Соглашение о сотрудничестве действует до 2028 года, что подтверждает долгосрочный интерес организации к азербайджанской столице.

Показателем международного признания Баку стало и присвоение ему титула "Всемирная столица спорта - 2026". В декабре 2025 года состоялась официальная церемония передачи этого звания от Монако азербайджанской столице. Решение Федерации европейских спортивных столиц и городов (ACES) стало признанием достижений Азербайджана в развитии спортивной инфраструктуры, популяризации спорта и организации международных соревнований. Таким образом, Баку получил статус, который подтверждает его особое место на мировой спортивной карте.

При этом спортивная жизнь Баку далеко не ограничивается самыми громкими международными брендами. В разные годы Азербайджан принимал чемпионаты мира и Европы по борьбе, дзюдо, боксу, гимнастике, шахматам, стрельбе и другим дисциплинам. За каждым таким мероприятием стоит большая организационная работа, а накопленный опыт позволяет стране уверенно браться за новые проекты.

Международные федерации при выборе места проведения соревнований учитывают целый комплекс факторов: спортивную инфраструктуру, транспортные возможности, безопасность, условия размещения участников, техническое оснащение и профессионализм организаторов. Баку последовательно демонстрирует высокие результаты по этим направлениям. Успешное проведение одного турнира укрепляет доверие и открывает возможности для следующих.

Показательно, что подготовка к нынешнему чемпионату мира U-15 также стала частью более масштабной работы. Организационный комитет, занимавшийся проведением турнира, был создан еще в конце 2025 года в рамках подготовки к чемпионату мира среди игроков до 20 лет. Он пройдет в Азербайджане в 2027 году. Таким образом, опыт и организационные ресурсы, задействованные для одного крупного соревнования, уже используются при подготовке следующего. Это свидетельствует о системном подходе к проведению международных спортивных мероприятий.

У такого подхода есть и долгосрочный эффект для самого Азербайджана. Международные соревнования способствуют развитию спортивной инфраструктуры, повышают профессиональный уровень местных специалистов, создают дополнительные возможности для молодых спортсменов. Для юных жителей страны это также шанс увидеть соревнования мирового уровня, познакомиться с ведущими спортсменами и получить стимул для собственных достижений.

Не менее важен и международный имидж. Каждый крупный турнир привозит в Баку спортсменов, тренеров, представителей федераций, журналистов и болельщиков из разных государств. Для многих из них соревнования становятся первым знакомством с Азербайджаном. Старый город Ичеришехер, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, современные архитектурные комплексы, Бакинский бульвар и Каспийское побережье формируют образ столицы, который гости увозят с собой. Впоследствии эти впечатления формируют положительный образ Азербайджана за его пределами и укрепляют интерес к стране на международном уровне.

Сегодня Баку прочно закрепился в числе международных спортивных центров, способных принимать соревнования самого высокого уровня. Формула-1 остается частью мирового календаря, UFC продолжает сотрудничество с Азербайджаном, в 2027 году страна примет чемпионат мира U-20. Теперь к этому списку добавился и первый в истории чемпионат мира по футболу среди юношей до 15 лет под эгидой ФИФА.

Все эти события подтверждают, что Азербайджан заслужил устойчивую репутацию надежной площадки для крупнейших спортивных мероприятий. Международные федерации уже знают возможности страны и готовы доверять ей новые проекты.

Когда организаторы мировых соревнований выбирают Баку, они опираются на многолетний опыт и результаты, подтвержденные десятками успешно проведенных турниров. Именно так формируется статус настоящей спортивной столицы - конкретными достижениями.

И этот статус Азербайджан продолжает укреплять.