В Греции назвали причины поражения от "Нефтчи" в Кубке Европы ФИБА

Победа азербайджанского баскетбольного клуба "Нефтчи" над греческим "Миконосом" со счетом 84:80 в шестом туре Кубка Европы ФИБА получила широкий отклик в греческой спортивной прессе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.gr, поражение в Баку стало для "Миконоса" первым в нынешнем розыгрыше турнира, прервав победную серию команды из пяти матчей.

Греческое издание отмечает, что одной из главных причин неудачи гостей стали многочисленные ошибки. За встречу баскетболисты "Миконоса" допустили 24 потери мяча, которыми "Нефтчи" воспользовался, набрав 34 очка.

Кроме того, гости прибыли в Азербайджан без трех важных игроков - Тайри Эпплби, Ронни Харрелла и Вангелиса Мандзариса.

При этом начало встречи осталось за греческой командой, которая во второй четверти добилась преимущества в 12 очков (31:19). Однако подопечные Костаса Василиадиса сумели переломить ход игры и завершили первую половину с минимальным преимуществом (36:34).

После большого перерыва "Нефтчи" продолжил наращивать отрыв, который в третьей четверти достиг 22 очков (62:40).

Несмотря на это, концовка получилась напряженной. За 15 секунд до финальной сирены "Миконос" сократил отставание до трех очков (79:82), однако бакинцы удержали преимущество и довели встречу до победы.

Отметим, что для "Нефтчи" эта победа стала первой на групповом этапе нынешнего розыгрыша Кубка Европы ФИБА после пяти поражений подряд.

Следующий матч азербайджанский клуб проведет 18 ноября в Латвии против рижской команды.