"Бенфика" подозревает своих конкурентов в запугивании судей

Португальский клуб "Бенфика", идущий третьим в чемпионате страны вслед за "Порту" и "Спортингом", подозревает своих соперников в нечестной игре. По мнению представителей лиссабонской команды, их конкуренты влияли на результаты матчей, запугивая арбитров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Прокуратура уже открыла дела в отношении президентов "Порту" и "Спортинга" - Жорже Пинту да Кошты и Бруну де Карвалью соответственно, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на O jogo. Клубы обвиняются в использовании социальных сетей для запугивания судей и их семей.

После 15 туров "Бенфика" занимает третье место, набрав 36 очков. Ее конкуренты - "Порту" и "Спортинг", - набрав по 39 баллов, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии.