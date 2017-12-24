Определился победитель турнира за Кубок Президента по национальной конной игре човкан - ФОТО

24 декабря завершился турнир за Кубок Президента по национальной конной игре човкан, проведенной на крытом манеже Центра конного спорта в Бина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последний день турнира за играми наблюдали начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, министр культуры и туризма Абульфас Гараев и президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев.

Команды "Агджабеди" и "Агстафа" вели борьбу за бронзовую медаль. Команда "Агджабеди", победившая на турнире со счетом 3:0, завоевала бронзовую медаль.

В финальном поединке встретились команды "Серхедчи" и "Полад". В игре, прошедшей в атмосфере напряженной спортивной борьбы, команда "Серхедчи", одержав победу со счетом 2:1, завоевала звание чемпиона.

Победителю и призерам были вручены Кубок, медали и дипломы.