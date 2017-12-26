Сборные по футболу Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч

26 декабря 2017 12:15

Стал известен стадион, на котором сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

Матч был запланирован в турецком городе Анталья 2 февраля. В итоге, выбор пал на "Спорткомплекс Мардан".

Этот стадион был специально построен для Чемпионата Европы по футболу до 17 лет и принял несколько матчей, в том числе и финальный, в котором Испания одолела Францию со счетом 4:0.

"Спорткомплекс Мардан" в Анталье может уместить 7 428 и является чисто футбольной ареной.

Напомним, матч состоится 2 февраля и команды используют его для подготовки к Лиге Наций Европы.

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