Популярный журнал "GQ" назвал Рамиля Гулиева "Спортсменом года" - ФОТО

28 декабря 2017 11:54

Турецкая версия всемирно известного мужского журнала GQ подвела итоги уходящего года, назвав "Людей года" в различных сферах деятельности.

Как передает Day.Az, "Спортсменом года" по версии журнала "GQ" стал азербайджанский спринтер Рамиль Гулиев. Напомним, что Р. Гулиев в этом году выступил за Турцию и стал чемпионом мира на дистанции 200 метров в Лондоне, завоевав золотую медаль c результатом 20,09. Гулиев, став чемпионом, поднял два флага - Азербайджана и Турции.

Отметим, что именно Рамиль Гулиев украсил одну из пяти обложек GQ, посвященных "Людям года", и стал первым азербайджанцем, попавшим на обложку старейшего мужского журнала в мире.

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