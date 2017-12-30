«Барселона» хочет предложить игроку пожизненный контракт
30 декабря 2017 13:15 184
Руководство "Барселоны" хочет подписать пожизненный контракт с Серхи Роберто, который может сыграть на позициях защитника и полузащитника, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
Как сообщает AS, пока стороны не достигли договоренности, но они не являются непреодолимыми. Уже в ближайшие недели пожизненный контракт может быть подписан.
25-летний Серхи Роберто является воспитанником "Барселоны". За первую команду он выступает с 2010 года. В текущем сезоне он провел 21 матч и забил один мяч при шести голевых передачах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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