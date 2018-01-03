Болельщики жестко поиздевались над одноглазым футболистом
3 января 2018 13:58 331
Во время матча "Данфермлин Атлетик" - "Фалкирк" (2:0) в рамках второго дивизиона чемпионата Шотландии болельщики гостей некрасиво повели себя по отношению к одноглазому опорному полузащитнику "Данфермлина" Дин Шилдсу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, во время матча фанаты "Фалкирка" забросали поле искусственными глазными яблоками.
Это уже второе проявление неуважения к Шилдсу в последнее время со стороны представителей "Фалкирка".
В ноябре 2017 года у Шилдса случился конфликт с игроком этой команды, Кевином О'Харой, который жестами издевался над Дином за его инвалидность.
Отметим, что Дин Шилдс лишился глаза в 8-летнем возрасте.
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