Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с Молдовой

Стало известно о проведении сборной Азербайджана еще одного товарищеского матча.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, предстоящий 30 января в Анталии матч будет против сборной Молдовы.

Это станет первым испытанием главного тренера Гурбана Гурбанова в сборной.

Отметим, что 2 февраля сборная Азербайджана выйдет на товарищеский матч с Грузией.

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