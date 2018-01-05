Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с Молдовой
5 января 2018 16:16 231
Стало известно о проведении сборной Азербайджана еще одного товарищеского матча.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, предстоящий 30 января в Анталии матч будет против сборной Молдовы.
Это станет первым испытанием главного тренера Гурбана Гурбанова в сборной.
Отметим, что 2 февраля сборная Азербайджана выйдет на товарищеский матч с Грузией.
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