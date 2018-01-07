Коутиньо обновил тройку самых дорогих трансферов мира - РЕЙТИНГ

Накануне "Барселона" официально объявила о договоренности с "Ливерпулем" по трансферу полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 160 миллионов евро. Таким образом, полузащитник вошел в число самых дорогих игроков в истории, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Самым дорогим футболистом в истории остается Неймар. Прошлым летом французский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро. В первую тройку входит трансфер игрока "Боруссии" Усмана Дембеле в "Барселону" и переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

Интересно, что первую тройку замыкает самый дорогой защитник в мире Вирджил ван Дейк. Недавно голландец перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона".

Отметим, что "ПСЖ" арендовал Килиана Мбаппе у "Монако" с обязательством выкупа за 180 млн евро, но пока права на игрока принадлежат монегаскам, поэтому в списке он не учитывается.

Самые дорогие трансферы в истории футбола:

1. Неймар - из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн;

2. Филиппе Коутиньо - из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 млн;

3-4. Усман Дембеле (из "Боруссии" Д в "Барселону") и Поль Погба (из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед") - по 105 млн;

5. Гарет Бэйл - из "Тоттенхэм Хотспур" в "Реал" за 100,8 млн;

6. Криштиану Роналду - из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" за 94 млн;

7. Гонсало Игуаин - из "Наполи" в "Ювентус" за 90 млн;

8. Неймар - из "Сантоса" в "Барселону" за 86,2 млн;

9. Ромелу Лукаку - из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" за 84,8 млн;

10. Вирджил ван Дейк - из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 84,5 млн.

А так выглядит состав из самых дорогих игроков по амплуа. Примечательно, что в 11 лучших не попали ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.