Боссы "Манчестер Юнайтед" одобрили покупку Озила из "Арсенала"

Боссы английского "Манчестер Юнайтед" согласны на совершение сделки по немецкому футболисту лондонского "Арсенала" Месуту Озилу. Выкупить контракт игрока руководители "красных дьяволов" собираются уже в открывшееся трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Действующее соглашение полузащитника "канониров" рассчитано до лета 2018 года, после чего он станет свободным агентом. Однако как сообщает ТАСС со ссылкой на ESPN, в "МанЮнайтед" не смущаются даже из-за того, что покупка футболиста этой зимой обойдется им порядка в 40 миллионов фунтов.

Напомним, что помимо "МЮ" Озилом также интересуется испанская "Барселона" и турецкий "Фенербахче".