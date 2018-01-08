Коутиньо официально стал игроком "Барселоны" - ВИДЕО

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо сегодня официально стал игроком "Барселоны", сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

25-летний хавбек подписал контракт с каталонцами на пять с половиной лет.

Позже состоялась презентация Коутиньо для болельщиков на "Камп Ноу".

Напомним, что "Барселона" заплатит "Ливерпулю" 120 миллионов евро, еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Это рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после переходов Неймара (из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из "Монако" в "ПСЖ" за 180 миллионов).

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