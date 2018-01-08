Новичок "Барселоны" Коутиньо пропустит три недели из-за травмы

Бразильский полузащитник Филипе Коутинью, перешедший из английского "Ливерпуля" в испанскую "Барселону" за 160 миллионов евро, будет вынужден пропустить ближайшие три недели из-за травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, это выяснилось в ходе медообследования, которое футболист прошел в каталонском клубе.

У звездного новичка обнаружили проблемы с правым бедром. Ранее сообщалось, что в последнее время Коутиньо жаловался на дискомфорт в этой области. Таким образом, не сыграв за новый клуб ни одного матча, бразилец будет вынужден три недели залечивать травму, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт "Барселоны".

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