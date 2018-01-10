Футболисты «Реала» устали от эгоизма Роналду - ПОДРОБНОСТИ

Футболисты мадридского "Реала" выступили против своего одноклубника нападающего Криштиану Роналду, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Diario Gol, некоторые игроки "королевского клуба" устали от эгоизма португальца.

Первым против Роналду выступил испанский полузащитник Иско. Его поддержали Серхио Рамос, Марко Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.

Ранее Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира.

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