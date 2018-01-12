Определились участники 1/4 Кубка Испании: болельщиков ждет дерби Барселоны

Четвертьфинальная стадия футбольного Кубка Испании определила всех своих участников и, согласно проведенной накануне жеребьевке, в одной из пар состоится противостояние двух клубов из одного города: обладатели Кубка короля из "Барселоны" сыграют два матча с земляками из "Эспаньола", передает Day.Az со ссылкой на Вести/

Первый матч пройдет 17 января на стадионе "испанцев", а второй - на "Камп Ноу" через неделю, сообщает Чемпионат.Ru. Стоит напомнить, что клубы из столицы Каталонии играют в испанской Примере и уже провели матч первого круга, в котором "Барса" была на голову сильнее соседей - 5:0.

Другие пары 1/4 финала Кубка Испании, которые сыграют в те же сроки, составили: "Леганес" - "Реал", "Атлетико" - "Севилья", "Валенсия" - "Алавес". Наиболее интересным представляется противостояние "матрасников" из Мадрида и "Севильи". Хотя в прошлом году в финале Кубка против "Барселоны" играл "Алавес", который уступил 1:3.

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