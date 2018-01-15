Рекордный гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Реал Сосьедад" - ВИДЕО

"Барселона" на выезде переиграла "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе каталонцев отметился Луис Суарес, который также сделал одну голевую передачу, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси сделал голевую передачу и забил гол, побив рекорд экс-форварда "Баварии" Герда Мюллера (365) по голам в одном из чемпионатов "Большой пятерки".

Это пятая подряд победа "Барселоны", которая лидирует в турнирную таблице. "Реал Сосьедад" идет на 15-й строчке.

Чемпионат Испании

19-й тур

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 2:4 (2:1)

Голы: Виллиан Жозе, 11 (1:0). Хуанми, 34 (2:0). Паулинью, 39 (2:1). Луис Суарес, 50 (2:2). Луис Суарес, 71 (2:3). Месси, 85 (2:4).

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Родригес, Хуанми (Оярсабаль, 60), Ильярраменди (Субельдия, 56), Прието (Янузай, 78), Сурутуса, Каналес, Виллиан Жозе.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Андре Гомеш (Динь, 80), Ракитич, Бускетс, Паулинью (Дембеле, 65), Месси, Луис Суарес (Суарес, 90).

Предупреждения: Серхи Роберто, 60. Ильярраменди, 63. Оярсабаль, 84. Пике, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

14 января. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".

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