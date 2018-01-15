Судья ударил футболиста и показал ему красную карточку - ВИДЕО
15 января 2018 11:22 1 082
Защитник "Нанта" Диего Карлос получил красную карточку за фол на судье в матче 20-го тура чемпионата Франции с ПСЖ, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Видео было опубликовано на YouTube-канале Memes Fut - SRG App.
На 90-й минуте встречи во время атаки ПСЖ бразилец задел главного арбитра матча Тони Шапрона и сбил его с ног. В ответ рефери попытался ударить обидчика ногой, после чего показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.
Встреча прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ. Единственный мяч на 12-й минуте забил Анхель ди Мария.
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