Судья ударил футболиста и показал ему красную карточку - ВИДЕО

15 января 2018 11:22

Защитник "Нанта" Диего Карлос получил красную карточку за фол на судье в матче 20-го тура чемпионата Франции с ПСЖ, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Memes Fut - SRG App.

На 90-й минуте встречи во время атаки ПСЖ бразилец задел главного арбитра матча Тони Шапрона и сбил его с ног. В ответ рефери попытался ударить обидчика ногой, после чего показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Встреча прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ. Единственный мяч на 12-й минуте забил Анхель ди Мария.

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Судья ударил футболиста и показал ему красную карточку

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