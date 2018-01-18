Месси не забил пенальти, "Барселона" проиграла первый четвертьфинал Кубка Испании - ВИДЕО

"Эспаньол" на своем поле нанес поражение лидерам чемпионата Испании с минимальным счетом, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Футболисты "Барселоны" потерпели поражение в дерби от "Эспаньола" в первом матче четвертьфинала Кубка Испании.

Встреча состоялась в среду на стадионе "Эспаньола" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 87-й минуте забил Оскар Мелендо.

На 61-й минуте лидер атак "Барселоны" Лионель Месси не реализовал пенальти - удар аргентинского форварда парировал голкипер "Эспаньола" Диего Лопес, в прошлом защищавший цвета мадридского "Реала".

Ответный матч команд пройдет 25 января на "Камп Ноу", после чего и определится участник полуфинала.

После 19 туров чемпионата Испании "Барселона" - лидер турнирной таблицы (51 очко), "Эспаньол" занимает 14-е место (24 очка).

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