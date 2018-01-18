Азербайджанский футбол совершил наибольший за последние 10 лет скачок в рейтинге УЕФА

Обнародована таблица движения европейских стран в рейтинге национальных чемпионатов УЕФА за последние 10 лет, передает Day.Az со ссылкой на Report.

Как сообщается на официальном сайте структуры, в "тройке" с наибольшим скачком указана и Премьер лига Азербайджана. Если в 2008 году Премьер лига была на 42-м вместе, сейчас она продвинулась на 16 пунктов и утвердилась на 26-м месте.

Казахстан, как и Азербайджан, продвинулся на 16 позиций. Наилучший результат показала Беларусь со скачком в 21 ступень. Такие результаты связаны с успешными выступлениями команд трех стран в еврокубках.

Самый большой спад произошел с Литвой, спустившейся с 33 на 48 место. Хотя эта страна в 2009 году даже занимала 29 позицию. Серьезный регресс наблюдается и с Шотландией, спустившейся с 10 на 23 позицию. Причиной является банкротство и переход в низшую лигу в 2012 году самого титулованного клуба страны "Рейнджерс".

Первую "пятерку" составляют Испания, Германия, Англия, Италия и Франция. 10 лет назад Бундестаг Германии был на пятом месте, а Премьер лига Англии лидировала.

Отметим, что рейтинговая таблица была составлена на основе выступлений клубов стран в еврокубках за последнии 5 сезонов.

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