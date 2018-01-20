«Барселона» зарезервировала седьмой номер для Гризманна

"Барселона" зарезервировала седьмой номер для нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Sport.es, номер мог достаться новичку Филиппе Коутиньо, однако бразильский футболист выбрал 14-й номер, который освободится после перехода Хавьера Маскерано в Китай.

Гризманн, выступающий за мадридский клуб под седьмым номером, может перейти в "Барселону" летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что руководство "Атлетико" не намерено продавать Гризманна в "Барселону".

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