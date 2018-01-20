«Барселона» зарезервировала седьмой номер для Гризманна

20 января 2018 14:35

"Барселона" зарезервировала седьмой номер для нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает  Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Sport.es, номер мог достаться новичку Филиппе Коутиньо, однако бразильский футболист выбрал 14-й номер, который освободится после перехода Хавьера Маскерано в Китай.

Гризманн, выступающий за мадридский клуб под седьмым номером, может перейти в "Барселону" летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что руководство "Атлетико" не намерено продавать Гризманна в "Барселону".

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