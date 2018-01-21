Британские букмекеры не верят в отставку Моуринью из "МЮ"

Футбольный сезон в английской премьер-лиге, который не останавливается даже на рождественские каникулы, тем не менее, сопровождается многочисленными информационными вбросами. Очередной сообщил, что тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может покинуть клуб, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первыми на новость из разряда лже-инсайдерских отреагировали букмекеры. Как сообщает сайт "Рейтинг Букмекеров", британские конторы принимают ставки на досрочное расторжение контракта португальского специалиста с "МЮ".

Вероятность того, что Моуринью покинет свой пост до начала сезона-2018-2019, оценивается невысоко - с коэффициентом 4,5. Это значит, что шансы на такой исход составляют 23%. Поставить на то, что португалец выведет игроков "Юнайтед" на первый матч нового сезона, можно с коэффициентом 1,3 (шансы - 77%).

При этом отдельные букмекерские конторы все же готовы предложить, кто станет следующим главным тренером манкунианцев. Фаворит, согласно оценке экспертов, Маурисио Почеттино, который сейчас работает в "Тоттенхэме Хотспур". Поставить на него можно с коэффициентом 4,0.

Кроме того, в числе реальных претендентов Массимилиано Аллегри, Йоахим Лев, Диего Симеоне и Карло Анчелотти. Выбрать любого из этих тренеров можно с коэффициентом 9,0. Стоит заметить, что сам Моуринью заявил, что покинет клуб только тогда, когда этого захочет руководство.