Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу на турнире претендентов

Состоялся 13-й тур проходящего в Берлине турнира претендентов на шахматную корону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился с представителем России Александром Грищуком. Игра завершилась в пользу Мамедъярова. Это третья победа Мамедъярова в рамках турнира.

После 13-ти туров в активе Мамедъярова 7,5 очков, он одержал три победы, девять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В понедельник в рамках 14-го тура азербайджанский гроссмейстер встретится с представителем России Владимиром Крамником.

Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).