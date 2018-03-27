Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу на турнире претендентов
Состоялся 13-й тур проходящего в Берлине турнира претендентов на шахматную корону.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился с представителем России Александром Грищуком. Игра завершилась в пользу Мамедъярова. Это третья победа Мамедъярова в рамках турнира.
После 13-ти туров в активе Мамедъярова 7,5 очков, он одержал три победы, девять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.
В понедельник в рамках 14-го тура азербайджанский гроссмейстер встретится с представителем России Владимиром Крамником.
Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.
В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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