Форвард «Кливленда» Джеймс побил рекорд Джордана

31 марта 2018 09:43

Форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству встреч подряд с десятью и более набранными очками, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча против "Нью-Орлеан Пеликанс" (107:102) стала для Джеймса 867-й, в которых он набирает двузначное количество очков.

Предыдущий рекорд принадлежал Майклу Джордану (866).

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