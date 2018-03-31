"Барселона" положила глаз на футбольного вундеркинда из Нидерландов

31 марта 2018 16:17

Молодой футболист из голландского "Аякса" Маттейс де Лигт привлек внимание к своей персоне со стороны скаутов испанской "Барселоны". Каталонский клуб включил юного футбольного вундеркинда в список своих трансферных приоритетов, несмотря на довольно высокую цену игрока, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Накануне стало известно, что "Аякс" оценивает 18-летнего игрока оборонительной линии в 60 млн евро, сообщает Sports.Es. Помимо высокой цены, приобретению голландца может помешать еще один момент: сам де Лигт не намерен переходить в команду, где у него не будет постоянной игровой практики, а защитная линия "Барсы" укомплектована очень сильными футболистами.

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