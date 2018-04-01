«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче чемпионата Италии

1 апреля 2018 11:14

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Миланом" в матче 30-го тура чемпионата Италии, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Сами Хедира. У гостей отличился Леонардо Бонуччи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

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