Два сильнейших клуба Франции сошлись в финале Кубка лиги
1 апреля 2018 11:55 75
Субботняя игра в Бордо завершилась победой "ПСЖ" со счетом 3:0. Дубль сделал Эдинсон Кавани (7-я и 85-я минуты), первый гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч на счету Анхеля Ди Марии (21).
"ПСЖ" защитил звание действующего победителя турнира.
Отметим, что в составе парижан не сыграл звездный бразилец Неймар, который продолжает восстанавливаться после травмы. Напомним, что недавно Неймар в день смерти Хокинга сравнил себя с легендарным ученым. Болельщики обрушились с критикой в адрес бразильского нападающего, который "запостил" фото в инвалидном кресле и процитировал Хокинга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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