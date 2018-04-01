Два сильнейших клуба Франции сошлись в финале Кубка лиги

Два сильнейших клуба Франции сошлись в финале Кубка французской лиги - лидер сезона "ПСЖ" и действующий чемпион "Монако". В итоге футболисты "ПСЖ" разгромили "Монако" в финале Кубка французской лиги,передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

Субботняя игра в Бордо завершилась победой "ПСЖ" со счетом 3:0. Дубль сделал Эдинсон Кавани (7-я и 85-я минуты), первый гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч на счету Анхеля Ди Марии (21).

"ПСЖ" защитил звание действующего победителя турнира.

Отметим, что в составе парижан не сыграл звездный бразилец Неймар, который продолжает восстанавливаться после травмы. Напомним, что недавно Неймар в день смерти Хокинга сравнил себя с легендарным ученым. Болельщики обрушились с критикой в адрес бразильского нападающего, который "запостил" фото в инвалидном кресле и процитировал Хокинга.