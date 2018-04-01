Стало известно, когда представят нового тренера "Баварии"

Имя нового тренера "Баварии" станет известно в конце апреля. Эту информацию подтвердил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В настоящее время игрой команды руководит 72-летний Юпп Хайнкес. Но после окончания сезона ветеран германского тренерского цеха оставит свой пост. В числе вероятных преемников называются имена тренера сборной Йоги Лёва, ныне свободного Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна из "Хоффенхайма".

Юпп Хайнкес в четвертый раз возглавил "Баварию" осенью, заменив отправленного в отставку итальянца Карло Анчелотти. Под руководством тренера-ветерана "Бавария" близка к завоеванию очередного чемпионского титула (четвертого для Хайнкеса), продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке страны.