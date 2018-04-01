Азербайджанский боксер вышел в финал Чемпионата Европы по боксу U-22 - ФОТО

Азербайджанский боксер Тайфур Алиев вышел в финал Чемпионата Европы по боксу среди спортсменов не достигших 22 лет. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Чемпионат проходит в румынском городе Тыргу-Жиу.

Тайфур Алиев, выступающий в весовой категории 56 кг, в полуфинале победил испанского боксера Хосе Гилес Бротонса со счетом 4:1 (29:27, 29:27, 27:29, 29:27, 29:27).

В финале Тайфур встретится с румынским боксером Робертом Эусеби Житару.