Азербайджанский боксер вышел в финал Чемпионата Европы по боксу U-22 - ФОТО
1 апреля 2018 14:24 201
Азербайджанский боксер Тайфур Алиев вышел в финал Чемпионата Европы по боксу среди спортсменов не достигших 22 лет. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Чемпионат проходит в румынском городе Тыргу-Жиу.
Тайфур Алиев, выступающий в весовой категории 56 кг, в полуфинале победил испанского боксера Хосе Гилес Бротонса со счетом 4:1 (29:27, 29:27, 27:29, 29:27, 29:27).
В финале Тайфур встретится с румынским боксером Робертом Эусеби Житару.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:30