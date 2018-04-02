Скончался азербайджанский чемпион мира по армрестлингу

Скончался член Федерации по армрестлингу Азербайджана, 14-кратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы Минабаддин Гурбанов.

Как передает Day.Az, об этом unikal.org сообщил президент Федерации Азербайджана по армрестлингу Джасарет Ахмедов.

"Он был 14-кратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Он принес Азербайджану более 60 медалей. Его сын также является чемпионом мира и Европы по армрестлингу. Смерть наступила вечером. Во время просмотра телевизора он перенес инфаркт. Завтра состоится панихида. На прощание с Минабаддином Гурбановым придут все наши спортсмены. Помимо того, что он участвовал от нашей Федерации в соревнованиях, М. Гурбанов также работал учителем физкультуры в одной из школ".