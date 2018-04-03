Неймару приглянулись два «Манчестера»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассматривает вариант с переходом в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Don Balon, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, бразилец подумает о трансфере в один из этих клубов, если сорвется переход в "Реал". При этом он склоняется к "Сити", несмотря на то, что в "Юнайтед" он будет лидером.

Главным вопросом в его возможном трансфере станет стоимость. ПСЖ купил игрока летом 2017 года за 222 миллиона евро, в его контракте с парижанами не прописана сумма отступных. Французский клуб рассчитывает выручить за Неймара 400 миллионов евро.

В середине марта сообщалось, что Неймар попросил своего отца начать переговоры по переходу в мадридский "Реал". Бразилец недоволен уровнем французского чемпионата. СМИ также называли каталонскую "Барселону" одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.

В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы. В текущем сезоне на его счету 29 мячей в 30 матчах чемпионата.

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