"Реал Мадрид" разгромил "Ювентус" - ВИДЕО

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" в гостях победил туринский "Ювентус" - 3:0, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Криштиану Роналду забил уже на третьей минуте - Марсело отдал налево свободному Иско, испанец прострелил в центр и нашел лидера "Мадрида" точной передачей.

Роналду забил в 10-м матче Лиги чемпионов подряд и установил рекорд главного еврокубка.

После перерыва Криштиану добавил второй гол. На 64-й минуте после ошибки Кьеллини португалец выкатил под удар Лукасу Васкесу, но Буффон спас "Ювентус". Затем Даниэль Карвахаль подхватил мяч, загрузил его с правого края штрафной, Роналду пробил в падении через себя и попал в угол.

Спустя две минуты после пропущенного мяча Пауло Дибала жестко сфолил на Карвахале, получил вторую желтую и ушел с поля. Марсело сыграл в стенку в штрафной с Роналду на 72-й и закинул третий гол в сетку туринцев.

3:0 - "Реал" разгромил "Ювентус", Роналду сделал дубль и результативную передачу.

Ответный матч пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 11 апреля и начнется в 21:45 (мск).

Серхио Рамос получил предупреждение и не сыграет во второй встрече.

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