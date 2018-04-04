Гол-шедевр от Криштиану Роналду - ВИДЕО

Криштиану Роналду - звезда четвертьфинального матча Лиги чемпионов в Турине, в котором мадридский "Реал" встретился с местным "Ювентусом". Он забил сразу два мяча, причем второй гол был забит фантастическим по красоте ударом через голову. Для Роналду этот гол стал 14-м в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Третий гол в ворота туринцев забил Марсело Виейра, передает Day.Az со ссылкой на euronews.com.

Мюнхенская "Бавария" одержала победу на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" над хозяевами поля из "Севильи" со счетом 2:1. У победителей отличились Тьяго Алькантара, забивший первый гол. Антигероем матча стал игрок "Севильи" Хесус Навас, забивший мяч в свои ворота. Честь "Севильи" спас Пабло Сарабия.

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