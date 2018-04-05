Стартовал обмен ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Третьего апреля дан старт процессу обмена ваучеров, подтверждающих онлайн-покупку билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", на фактические билеты.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Операционной компании Baku City Circuit
Обладатели ваучеров могут обменять их до 29 апреля, то есть до начала соревнований.
Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить распечатанный ваучер, а также удостоверение личности. Обменять ваучеры на билеты может только лицо, чьи имя указано на ваучере. Наряду с этим будет продолжена продажа билетов в городских кассах и в режиме онлайн.
Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен в соответствующих кассах до начала Гран При Азербайджана "Формулы 1" 2018, так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.
Во время гоночного уик-энда зрители, помимо городских касс, также могут обменять ваучеры в пунктах продажи билетов, установленных у входа в зону соревнований. Операционная компания Baku City Circuit рекомендует не откладывать обмен ваучеров на билеты, поскольку это может привести к возникновению длинных очередей у касс продажи билетов.
В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться по адресу электронной почты bilet@bakugp.az.
С подробной информацией о наличии в продаже билетов и местах на трибунах на Гран При Азербайджана "Формулы 1" 2018 можно ознакомиться на сайте: www.bakucitycircuit.com.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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