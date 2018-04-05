Лидеры мировых шахмат соберутся в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

В Шамкире пройдет пятый супертурнир памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, организованный при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Shamkir Chess 2018, передает Day.Az.

Турнир будет иметь XXI категорию и соберет десять сильнейших гроссмейстеров.

В V Мемориале Вугара Гашимова примут участие действующий обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия, 2792, 4-й номер рейтинга ФИДЕ), участник последнего турнира претендентов Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), обладатель Кубка мира, участник матча за мировую корону Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер рейтинга ФИДЕ), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер рейтинга), чемпион мира по версии ФИДЕ Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745).

Азербайджан будет представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).

Торжественное открытие Мемориала Вугара Гашимова состоится 18 апреля в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. Турнир, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Отметим, что победителем Shamkir Chess в 2014-м и 2015-м годах становился чемпион мира Магнус Карслен, а на двух последних турнирах первое место завоевывал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

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