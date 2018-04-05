Баскетболист из НБА заработал миллион долларов за две минуты матча

Канадский форвард "Майами Хит" Келли Олиник заработал один миллион долларов после первых двух минут игры в матче регулярного чемпионата НБА с "Атлантой Хокс", сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По условиям контракта Олиника с "Майами" игроку предусмотрен бонус в один миллион долларов, если он сыграет 1700 минут в сезоне. Перед игрой с "Атлантой", которая состоялась в среду и завершилась победой "Майами" (115:86), 26-летнему игроку для получения бонуса оставалось провести на площадке две минуты. Олиник в игре с "Хокс" вышел со скамейки и всего сыграл 22 минуты, за которые набрал 19 очков и сделал 8 подборов и 5 передач.

"Ужин, напитки, пиво - все за его счет. Посмотрю, смогу ли я заполучить билеты на спектакль. Все за его счет. Я собираюсь выставить ему счет за все", - пошутил после игры главный тренер "Майами" Эрик Споэльстра.

Олиник летом 2017 года подписал четырехлетний контракт с "Майами" на 50 миллионов долларов.