Лига чемпионов: в УЕФА назвали команду недели - ВИДЕО
6 апреля 2018 16:45 199
После завершения первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые принесли удивительные результаты и суперкрасивые голы, в УЕФА назвали команду недели, передает Day.Az со ссылкой на podrobnosti.ua.
Неудивительно, что в нее вошли сразу по три игрока мадридского "Реала" и "Ливерпуля".
Кроме героев этих двух поединков - Роналду, Марсело, Карвахаля, Салаха, Окслейда-Чемберлена и Кариуса, - в сборную тура попали и Суарес с Пике ("Барселона"), Тьяго с Рибери ("Бавария") и Сарабия из "Севильи", сообщает официальный сайт УЕФА.
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