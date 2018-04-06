Лига чемпионов: в УЕФА назвали команду недели - ВИДЕО

После завершения первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые принесли удивительные результаты и суперкрасивые голы, в УЕФА назвали команду недели, передает Day.Az со ссылкой на podrobnosti.ua.

Неудивительно, что в нее вошли сразу по три игрока мадридского "Реала" и "Ливерпуля".

Кроме героев этих двух поединков - Роналду, Марсело, Карвахаля, Салаха, Окслейда-Чемберлена и Кариуса, - в сборную тура попали и Суарес с Пике ("Барселона"), Тьяго с Рибери ("Бавария") и Сарабия из "Севильи", сообщает официальный сайт УЕФА.

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