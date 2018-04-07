Президент футбольного клуба выгнал 19 игроков из команды

Президент лиссабонского "Спортинга" Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, после матча в Мадриде Карвалью в Facebook раскритиковал футболистов. После этого игроки, в том числе бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, через социальные сети высказали недовольство публичными заявлениями президента клуба.

Спортсмены отметили, что надеялись на поддержку руководства в трудный момент: "Мы не идеальны, и не верим в идеальных игроков. Мы всегда хотим прогрессировать. Нет ни идеальных футболистов, ни идеальных команд. Но когда все идет не так, как хотим, мы берем на себя ответственность. <...> Все вопросы нужно решать внутри команды, а не винить игроков публично".

После этого Карвалью объявил, что 19 футболистов, выразивших протест, будут отстранены и понесут дисциплинарное наказание.

"Спортинг" 8 апреля сыграет в чемпионате Португалии с "Пасуш де Феррейра". Состав команды неизвестен. После 28 туров "Спортинг" занимает в первенстве третье место, отставая от лидирующей "Бенфики" на шесть очков.

Ответная игра с "Атлетико" в рамках Лиги Европы пройдет 12 апреля в Лиссабоне.