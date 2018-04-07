Луис Энрике - главный претендент на пост тренера "Челси"

Действующие чемпионы Англии по футболу из лондонского "Челси" все-таки намерены расстаться с итальянским тренером Антонио Конте, который привел "аристократов" к прошлогоднему титулу. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, владелец клуба Роман Абрамович и его скауты ведут переговоры с другими именитыми специалистами.

На смотрины в столицу Англии приезжал Луисом Энрике, который ранее работал в "Барселоне", сообщает Sky Sports. По сведениям ряда инсайдеров, испанец является приоритетной целью руководителей "Челси". Впрочем, лондонцы рассматривают и кандидатуру итальянца Массимилиано Аллегри, которому грозит отставка в "Ювентусе".

Впрочем, до окончательного выбора пока далеко, и в шорт-лист "Челси" также входят Маурицио Сарри ("Наполи"), Леонарду Жардим ("Монако") и Томас Тухель (экс-Боруссия" Дортмунд), о котором накануне стало известно, что он почти договорился с французским "Пари Сен-Жермен".

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