"Бавария" предложила Роббену и Рибери новые контракты

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" не собирается расставаться со своими ветеранами Арьеном Роббеном и Франком Рибери. Руководство клуба предложило голландцу и французу продлить контракты.

Контракты 34-летнего голландца Роббена и 35-летнего француза Рибери были рассчитаны до конца мая. По истечению срока действия договоров футболисты становились бы свободными агентами. Но после того, как "Бавария" в шестой раз подряд завоевала чемпионский титул, руководство решило оставить Арьена и Франка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В нынешнем сезоне Рибери сыграл 28 матчей, в которых забил 6 мячей. На счету Роббена 7 забитых мячей в 30 играх. Француз выступает за "Баварию" с 2007 года, голландец - с 2009.