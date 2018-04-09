Главный тренер по тамблингу: Постараемся одержать историческую для азербайджанского спорта победу

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы одержать историческую для азербайджанского спорта победу на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке), который пройдет в Баку. Об этом сказал Trend в понедельник главный тренер сборной страны по тамблингу Адиль Гусейнзаде, передает Day.Az.

Он рассказал, что параллельно с основным Чемпионатом Европы будет также проводиться юниорский ЧЕ для гимнастов в возрасте от 13 до 17 лет.

"Азербайджан на акробатической дорожке будут представлять четыре юниора. Им всем по 13 лет, и они будут соревноваться с 17-летними уже опытными спортсменами, но, тем не менее, наши ребята - гимнасты хорошего уровня", - сказал тренер.

Он отметил, что основным лидером азербайджанской сборной по тамблингу является Михаил Малкин.

"Я считаю, что он подошел к своему пику, сейчас находится в очень хорошей форме. До ЧЕ мы участвовали в двух очень сильных стартах - открытых Кубке и Чемпионате России, куда нас пригласили. Кубок России Малкин выиграл, а во время вторых соревнований он ошибся, но его допустили в финал, где он также одержал победу", - рассказал Гусейнзаде.

По мнению главного тренера, российские спортсмены являются основными претендентами на победу в командных и личных соревнованиях.

"Однако мы верим, что сможем соревноваться на равных. Надо выиграть финал и внести в историю азербайджанского спорта яркую победу", - сказал Гусейнзаде.

12-15 апреля в Баку пройдет XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.

Турнир объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.

14 апреля гимнасты (юниоры и взрослые) выступят в квалификации как в индивидуальной, так и в синхронной программах. Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде. А в последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырех видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-батуте).

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

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